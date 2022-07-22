Набиуллина: «Хороший урожай осенью будет помогать снижать инфляцию»

В этом году в России ожидают рекордный урожай зерна, в связи с чем производители опасаются низких цен на продукцию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прокомментировала «Татар-информу», стоит ли ожидать продовольственную дефляцию осенью.

«Колебания цен на продовольствие – это обычное дело»

В этом году Минсельхоз России ожидает урожай зерна в объеме 130 млн тонн. А урожай пшеницы может достичь исторического рекорда – 87 млн тонн. Что это означает для рынка продовольствия?

Сегодня на пресс-конференции глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина ответила на вопрос корреспондента «Татар-информа» о том, существует ли с учетом высокого урожая риск продовольственной дефляции в нашей стране и как это повлияет на решения Банка России по ключевой ставке?

«Хороший урожай осенью является дезинфляционным фактором, который будет помогать снижать инфляцию», – отметила Набиуллина.

Однако она не считает это существенным фактором для определения ключевой ставки.

«Колебания цен на продовольствие – это обычное дело в рамках сезонности, и это не тот фактор, который влияет на денежно-кредитную политику. Потому что ДКП реагирует на устойчивые факторы, а колебание продовольственных цен является фактором временного действия», – сказала она.

Сегодня же Банк России вновь резко снизил ключевую ставку – с 9,5% до 8% годовых. Набиуллина пояснила решение: в мае – июле инфляция последовательно замедлялась из-за роста курса рубля и коррекцией цен на ранее подорожавшие товары. Прогноз по инфляции на этот год Банка России – 12–15%, на следующий – 5–7%.

При этом никаких искусственных ограничений для роста или снижения ключевой ставки регулятор не ставит, руководствуясь конкретными данными в экономике в тот или иной период, пояснила «Татар-информу» Набиуллина.

«„Красных линий“ для решений по ставке ни снизу, ни сверху для нас не существует. Ставка будет выбираться исходя из той траектории, которая должна обеспечить возвращение инфляции к цели в 4% в 2024 году», – подчеркнула глава ЦБ.

Банк России вновь резко снизил ключевую ставку – с 9,5% до 8% годовых Фото: cbr.ru

«В существующей ситуации дефляция на рынке пшеницы маловероятна»

Накануне стало известно, что аграрии России во время уборочной кампании уже собрали 30 млн тонн зерна. По сравнению с прошлыми годом урожайность выше на четверть и достигает 41,7 центнера с гектара.

Вместе с тем сельхозтоваропроизводители опасаются, что высокий урожай приведет к низким ценам на продукцию, при том, что экспорт существенно ограничен.

Генеральный директор Petrova 5 Consulting Марина Петрова пояснила, что до введения западных санкций Россия поставляла зерно в 55 стран, сейчас осталось 12. В их числе Египет, Иран, Турция, Израиль, Ливия, Саудовская Аравия и другие.

«Некоторые страны-экспортеры российской пшеницы в июле значительно превысили закупаемые объемы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: поставки в Иран возросли в 2,3 раза, до 222 тысяч тонн, Израиль нарастил объемы пшеницы с 33 до 56 тыс. тонн, возобновились поставки в Саудовскую Аравию, а также Грузию. Стоит отметить кратный рост экспорта зерна в Ливию с 11 до 150 тыс. тонн. В существующей ситуации дефляция на рынке пшеницы маловероятна», – отметила она.

Эксперт считает, что мировые цены на зерно могут показать рост в связи с засухой в США и Канаде, а также невозможностью вывоза зерна из Украины в прежних объемах.

«Маловероятно, что на пшеницу внутрироссийские цены будут значительно снижены. Безусловно, ряд сельхозтоваропроизводителей годами ориентированы на экспортные поставки, поэтому их обеспокоенность понятна и оправданна. Стоит сказать, что при резком снижении экспорта, а также невозможности фермерам реализовывать зерно по справедливым ценам у России возникнут проблемы в следующем году, связанные с целесообразностью сохранения посевных площадей», – уточнила она.

Сельхозтоваропроизводители опасаются, что высокий урожай приведет к низким ценам на продукцию Фото: © «Татар-информ»

«Западные санкции могут ударить по малым экспортерам»

Доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук добавил, что Россия с 1 июля увеличила экспорт пшеницы почти в два раза, до 1,2 млн тонн против 637 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

«Ежедневные отгрузки выросли до 83 тыс. тонн против 42,5 тыс. тонн годом ранее. В новом сельскохозяйственном году, который уже начался с 1 июля, сократился ассортимент экспортируемых зерновых культур с 19 товарных позиций до 6. Основная экспортируемая культура – пшеница, на которую отмечается значительный рост спроса. Это связано в первую очередь со снижением цен на российскую пшеницу», – сказал он.

По его словам, утверждение, что без экспорта не видно мощностей страны, сомнительно.

«Экспорт страны зависит не только от желания экспортеров, но и от внутренней ситуации с зерном. Россия могла бы больше экспортировать, но экспорт определяется квотами и пошлинами. В современных условиях угрозы продовольственной безопасности в мире Россия ставит задачу в первую очередь обеспечить собственную продовольственную безопасность. И это правильно», – сказал он.

Эксперт уточнил, что западные санкции могут ударить по малым экспортерам. А Россия, по его словам, в этом сезоне может недопоставить 2-3 млн тонн зерна.

«Спрос на российское зерно на максимуме, однако процесс экспорта тормозят скрытые санкции – блокировки банковских счетов и расчетов, заморозки кредитных линий и лимитов торгового финансирования, запрет на заход судов в российские порты. На внутреннем рынке самообеспеченность зерном превышает 150%. При этом средние цены на пшеницу снизились до уровня 16,9–17,07 тыс. рублей за тонну. Основной фактор – временное укрепление рубля. Фундаментальных предпосылок для дальнейшего существенного снижения цен на пшеницу пока не видно», – сказал он.

Россия с 1 июля увеличила экспорт пшеницы почти в два раза, до 1,2 млн тонн Фото: © «Татар-информ»

Показатели запасов зерна на начало 2022 года самые высокие за последние 10 лет

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин подтвердил аномальную динамику нарастания запасов зерна внутри России.

«Показатели запасов на начало 2022 года демонстрируют самый высокий уровень за последние 10 лет. И этот рост запасов прямо связан с сокращением экспорта. Но все понимают, что зерно имеет ограниченный срок хранения, в среднем около 5 лет, поэтому отмена ограничений на экспорт сейчас очень важна. Особенно нашим фермерам», – сказал он.

По словам эксперта, посевная кампания в этом году в рублях будет стоить примерно на 20-30% дороже, чем прошлогодняя из-за действующей экспортной пошлины и квоты.

«Действующие экспортные пошлины и экспортная квота должны ограничивать продовольственную инфляцию внутри России и помогать переработчикам на внутреннем рынке. Но это забирает деньги у фермеров и не особо снижает цены на продовольствие внутри страны. При этом по действующему законодательству цена должна быть одинаковая и для экспорта, и для местного потребителя. Получается, что чем выше мировая цена на пшеницу, тем выше пошлина и в абсолютном измерении, и в относительном», – сказал он.

Он отметил, что такая тенденция означает, что фермеру нужно будет отдать государству более 30% выручки при продаже пшеницы.

«В такой ситуации фермеры, вероятно, будут сокращать площади посевов. Уже в прошлом году из-за пошлин и погодных условий в некоторых регионах посевные площади под озимые сократились на 1 млн гектаров, или на 5%. При этом закрытые сейчас Европа и США означают, что наши фермеры будут применять более простые и дешевые средства защиты растений, перестанут регулярно обновлять агротехнику. Со временем это приведет к снижению урожайности, а в случае засухи может привести к резкому провалу в производстве, что, в свою очередь, отразится в росте цен на продукты для простых россиян», – сказал он.

Фото на анонсе: cbr.ru