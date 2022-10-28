Набиуллина выступила против принудительной конвертации валюты граждан в рубли

У граждан России должен быть выбор, их нельзя принуждать конвертировать имеющиеся денежные средства в иностранных валютах в рубли. Об этом на брифинге заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

«Что касается так называемой принудительной конвертации валюты. Наша позиция заключалась и заключается в том, что если это не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть», – сказала глава Центробанка.

Она отметил, что граждане сейчас сами достаточно активно конвертируют из иностранной валюты тех стран, которые ввели санкции, в рубли или валюту дружественных стран.