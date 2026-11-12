Набиуллина: Высокая ключевая ставка – болезненный период, но выбора у нас нет

Высокая ключевая ставка останется еще некоторое время, несмотря на сложности для экономики, граждан и бизнеса. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина , выступая в Госдуме РФ.

«Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправданно ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да. Это болезненный период, но выбора у нас нет», – сказала глава ЦБ.

Она отметила, что дальнейшая траектория ключевой ставки будет зависеть от нескольких факторов: динамики цен, размера бюджетного дефицита и скорости восстановления предприятий.

«Чем выше будет рост цен, чем выше будет дефицит бюджета, чем дольше будут восстанавливаться наши предприятия, тем выше будет проходить траектория ключевой ставки», – пояснила Набиуллина.

Глава Центробанка также подчеркнула важность поддержания умеренного и предсказуемого роста цен.

«Умеренный предсказуемый рост цен – это наш вклад в благосостояние граждан», – заключила она.