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Экономика 12 ноября 2026 14:51

Набиуллина: Высокая ключевая ставка – болезненный период, но выбора у нас нет

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Высокая ключевая ставка останется еще некоторое время, несмотря на сложности для экономики, граждан и бизнеса. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме РФ.

«Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправданно ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да. Это болезненный период, но выбора у нас нет», – сказала глава ЦБ.

Она отметила, что дальнейшая траектория ключевой ставки будет зависеть от нескольких факторов: динамики цен, размера бюджетного дефицита и скорости восстановления предприятий.

«Чем выше будет рост цен, чем выше будет дефицит бюджета, чем дольше будут восстанавливаться наши предприятия, тем выше будет проходить траектория ключевой ставки», – пояснила Набиуллина.

Глава Центробанка также подчеркнула важность поддержания умеренного и предсказуемого роста цен.

«Умеренный предсказуемый рост цен – это наш вклад в благосостояние граждан», – заключила она.

#Эльвира Набиуллина #ключевая ставка центробанка
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