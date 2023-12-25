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Набиуллина высказалась по поводу присвоенного ей статуса «разрушитель года» западными СМИ
На вопрос о статусе «разрушителя года» ответить сложно и тяжело, сказала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, комментируя РБК ситуацию с рейтингом журнала Politico. Она отметила, что Банк России придерживается выбранного курса.
Также глава регулятора добавила, что цель политики ЦБ в данном случае – не допустить обесценивания доходов россиян из-за высокой инфляции. Еще одна из задач Центробанка РФ – обеспечить устойчивость финансового сектора, организовать все так, чтобы люди смогли сохранять свои сбережения, а для перестройки экономики создавались финансовые ресурсы.
Набиуллина подчеркнула, что структурная перестройка экономики РФ проходит довольно быстро, в том числе благодаря ее рыночному характеру и бизнесу, который смог оперативно адаптироваться.
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