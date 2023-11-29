Набиуллина возглавила рейтинг европейских политиков Politico

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заняла первое место в рейтинге людей, которые в 2024 году «сформируют политическую жизнь Европы». Уточняется, что представитель ЦБ попал в категорию «разрушители», пишет РБК со ссылкой на рейтинг Politico.

Уточняется, что всего в список попали 28 человек. Фигурантов списка разделили на три категории: «деятели» (doers), «мечтатели» (dreamers) и «разрушители» (disruption). В третью категорию исследователи Politico включили людей, которые кардинально изменили какую-то сферу/отрасль/профессию.

Как отмечают составители топа, Набиуллина, 10 лет руководя банком, стала «главным технократом», поддерживающим политику российского президента Владимира Путина. Уточняется, что благодаря денежно-кредитной политике Набиуллиной рубль неоднократно спасали и удерживали экономику РФ на плаву. Еще глава ЦБ смогла предотвратить последствия санкций от Запада, цель которых была «опустошить казну Кремля».

Также Politico пишет, что Набиуллина своими решениями лишь доказала свой профессионализм.