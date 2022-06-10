Набиуллина: Внешние условия могут вызвать рост инфляции в РФ

Внешние условия, включая нефтяное эмбарго со стороны Европейского Союза, могут вызвать ускорение инфляции в России. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

«Внешние условия несут целый комплекс рисков. От сочетания этих условий и того, как они будут развиваться во времени, зависит их суммарный эффект на экономику и инфляцию. Здесь сосредоточена самая большая неопределенность. Во-первых, влияние нефтяного эмбарго», — пояснила руководитель регулятора на пресс-конференции.

Набиуллина отметила, что при сильном падении экспорта российской нефти и ослаблении рубля возникнет проинфляционное давление. В то же время многое будет зависеть от тех объемов нефти, которые удастся перенаправить на другие рынки.

По словам главы ЦБ, также существуют риски глобальной рецессии. «В случае их реализации мировой спрос на товары российского экспорта снизится, что через ослабление рубля внесет вклад в ускорение инфляции», — предупредила она.

В связи с этим председатель Центробанка подчеркнула, что сейчас большое значение имеет то, как быстро удастся восстановить динамику импорта и как она будет «соотноситься с динамикой экспорта».

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Новые ограничения коснулись и экономической сферы.