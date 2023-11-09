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Набиуллина: В российской экономике образовалась острая нехватка кадров
Безработица в 3% и меньше в ряде регионов говорит о том, что в российской экономике практически не осталось свободных рук. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые уже перешагнули докризисный уровень. Например, в машиностроении и химической промышленности», - подчеркивает представитель ЦБ.
Глава центральной кредитной организации подчеркнула, что, согласно опросам, большинство предприятий испытывает дефицит кадров. При этом квалифицированные сотрудники – один из драйверов роста экономики, считает Набиуллина.
«Для дальнейшего роста экономики нужно повышение производительности труда, это сложный процесс, который требует не только доступного финансирования и оборудования, но и квалифицированных работников, управленческих кадров», - говорит представитель Центробанка.
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