Набиуллина: В российской экономике образовалась острая нехватка кадров

Безработица в 3% и меньше в ряде регионов говорит о том, что в российской экономике практически не осталось свободных рук. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые уже перешагнули докризисный уровень. Например, в машиностроении и химической промышленности», - подчеркивает представитель ЦБ.

Глава центральной кредитной организации подчеркнула, что, согласно опросам, большинство предприятий испытывает дефицит кадров. При этом квалифицированные сотрудники – один из драйверов роста экономики, считает Набиуллина.

«Для дальнейшего роста экономики нужно повышение производительности труда, это сложный процесс, который требует не только доступного финансирования и оборудования, но и квалифицированных работников, управленческих кадров», - говорит представитель Центробанка.