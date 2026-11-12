Набиуллина указала путь к доступной рыночной ипотеке

Доступная рыночная ипотека в России возможна при условии низкой инфляции, а программы льготного кредитования должны быть строго адресными. Такое мнение высказала председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной Думе.

«Путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию, а льготная ипотека должна быть, на мой взгляд, строго адресной», – подчеркнула глава ЦБ.

Она отметила, что рыночные ставки по жилищным кредитам пока остаются высокими. Главная задача заключается не просто в снижении стоимости ипотеки, а в повышении доступности самого жилья.

«Льготные программы дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей, но эта выгода в значительной степени, если не вся, была съедена ростом цен. Кому льготные программы были не положены, те просто столкнулись с падением доступности жилья для себя», – отметила Набиуллина.

После отказа от безадресной льготной ипотеки темпы роста цен на жилье замедлились почти вдвое, отметила председатель Центробанка.

«В конечном счете гражданам нужна не доступная ипотека, а доступное жилье. А доступность жилья зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра и от объема долга, который людям надо брать», – пояснила она.

За последние 12 месяцев прирост ипотечного портфеля составил 2,5 трлн рублей, а объем выданных жилищных кредитов достиг 5,4 трлн рублей. Оба показателя превысили значения предыдущих двух лет. Доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач за год увеличилась вдвое.