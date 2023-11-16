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Набиуллина спрогнозировала снижение ключевой ставки в 2024 году
В 2024 году уровень инфляции в России вернется к 4%, а ставка начнет снижаться. Такими прогнозами поделилась на пленарном заседании Госдумы глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Она подчеркнула, что Банк России был вынужден повысить ключевую ставку, так как уровень инфляции в стране последовательно рос с июня. Сейчас он превышает 7%, что почти в два раза выше изначально запланированного показателя в 4%.
«Это повышение нельзя назвать безобидным», — заметила глава регулятора.
Она назвала ошибочным мнение относительно взаимосвязи ставки и доступности кредитования в стране: «Банки не будут кредитовать себе в убыток, по ставкам ниже инфляции».
Напомним, что 27 октября уровень ключевой ставки в России вырос сразу на 2 процентных пункта – до 15%.
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