Набиуллина спрогнозировала снижение ключевой ставки в 2024 году

В 2024 году уровень инфляции в России вернется к 4%, а ставка начнет снижаться. Такими прогнозами поделилась на пленарном заседании Госдумы глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что Банк России был вынужден повысить ключевую ставку, так как уровень инфляции в стране последовательно рос с июня. Сейчас он превышает 7%, что почти в два раза выше изначально запланированного показателя в 4%.

«Это повышение нельзя назвать безобидным», — заметила глава регулятора.

Она назвала ошибочным мнение относительно взаимосвязи ставки и доступности кредитования в стране: «Банки не будут кредитовать себе в убыток, по ставкам ниже инфляции».

Напомним, что 27 октября уровень ключевой ставки в России вырос сразу на 2 процентных пункта – до 15%.