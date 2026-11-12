Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции до 4% в 2027 году
Согласно базовому прогнозу, Центральный банк России рассчитывает достичь целевого уровня инфляции в 4% в следующем году. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной Думе.
«К цели по инфляции в 4% мы рассчитываем прийти в следующем году. Это наш базовый прогноз. Он также предполагает постепенное ускорение экономики, экономического роста и последовательное, хотя и аккуратное снижение ключевой ставки», – сказала она.
Важным условием реализации этого сценария Набиуллина назвала постепенное сокращение дефицита, заложенного в проект федерального бюджета.