Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции до 4% в 2027 году

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Согласно базовому прогнозу, Центральный банк России рассчитывает достичь целевого уровня инфляции в 4% в следующем году. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной Думе.

«К цели по инфляции в 4% мы рассчитываем прийти в следующем году. Это наш базовый прогноз. Он также предполагает постепенное ускорение экономики, экономического роста и последовательное, хотя и аккуратное снижение ключевой ставки», – сказала она.

Важным условием реализации этого сценария Набиуллина назвала постепенное сокращение дефицита, заложенного в проект федерального бюджета.