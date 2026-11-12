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Экономика 12 ноября 2026 14:37

Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции до 4% в 2027 году

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Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции до 4% в 2027 году
Фото: cbr.ru

Согласно базовому прогнозу, Центральный банк России рассчитывает достичь целевого уровня инфляции в 4% в следующем году. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной Думе.

«К цели по инфляции в 4% мы рассчитываем прийти в следующем году. Это наш базовый прогноз. Он также предполагает постепенное ускорение экономики, экономического роста и последовательное, хотя и аккуратное снижение ключевой ставки», – сказала она.

Важным условием реализации этого сценария Набиуллина назвала постепенное сокращение дефицита, заложенного в проект федерального бюджета.

#Эльвира Набиуллина #инфляция #инфляция в России
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