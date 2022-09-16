Набиуллина: Следующий шаг ЦБ – пауза в снижении ключевой ставки или даже ее повышение

Инфляционные ожидания россиян завышены, причем они пока не трансформируются в рост потребительского спроса, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она предупредила, что ЦБ вскоре может вскоре может завершить цикл снижения ставки.

«Нас беспокоит, что инфляционные ожидания населения остаются на повышенных уровнях, и даже немного выросли, несмотря на несколько месяцев снижения общего уровня цен», — цитирует «Коммерсантъ» выступление Набиуллиной на сегодняшней пресс-конференции регулятора. Она подчеркнула, что раньше подобное явление никогда не наблюдалось на фоне замедления инфляции, и подчеркнула, что следующим шагом ЦБ может стать или пауза в корректировке ключевой ставки, или ее повышение. «Цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению»,— предупредила она.

Напомним, сегодня ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых, объяснив это тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Дальнейшие решения по ключевой ставке регулятор пообещал принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.