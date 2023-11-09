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Набиуллина сказала, когда ключевая ставка ЦБ может опуститься ниже 10%
Когда мы увидим, что инфляция в России устойчиво снижается, то сможем перейти к постепенному снижению ключевой ставки. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Если ситуация будет развиваться по нашему базовому прогнозу, то ключевая ставка опустится ниже 10% в 2025 году», - прогнозирует спикер.
Также она предполагает, что в 2026 году ставка ЦБ стабилизируется на неких «нейтральных уровнях». По текущим оценкам, это 6-7%, оценивает Набиуллина.
Если же рассматривать альтернативный сценарий, то инфляция вернется к 4% не в следующем году, а в 2025 году, и для ее возвращения к цели потребуется более жесткая денежно-кредитная политика.
При этом глава регулятора подчеркнула, что долгосрочные и важные для экономики инвестпроекты должны исходить из уровня нейтральной ставки и инфляции 4%, а не из текущего уровня ключевой ставки, так как «это проекты длинные и кредиты берутся на длинный период».
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