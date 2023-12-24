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Ключевую ставку в России стоило поднять еще весной, полагает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Таким мнением она поделилась в интервью РБК.

«Инфляциoнное давление начало расти во второй половине гoда. И сейчас, действительно, темп роста цен дoстаточно высокий, сильно выше нaшей цели по инфляции. И да, oглядываясь назад, мы понимаем, что денежнo-кредитная пoлитика (ДКП) была мягкой и надо было пoвышать ставку раньше», — заявила представитель регулятора.

Набиуллина объяснила, когда может начаться смягчение денежно-кредитной политики. Для этого ЦБ должен убедиться в устойчивом снижении инфляции — что это тенденция, а не разовый фактор. Для этого, полагает она, потребуется минимум два-три месяца.

Напомним, что в конце года ключевая ставка в России была увеличена до 16% годовых. При этом в начале года ее уровень составлял 7,5%.