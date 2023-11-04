Набиуллина рассказала, кто получит зарплаты и пенсии в цифровых рублях

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Получать зарплаты, пенсии и стипендии в цифровых рублях будут только те, кто согласится на это. Об этом со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину сообщает РИА Новости.

«Конечно, добровольно, только добровольно. Это наша позиция», — заметила она в ответ на соответствующий вопрос.

Она напомнила, что по такой же системе проводился перевод пенсий на карты «Мир». Тогда россиянам тоже дали выбрать, получать деньги наличными или на карту российской платежной системы.

Напомним, что эксперимент по совершению реальных операций с цифровыми рублями стартовал в августе.