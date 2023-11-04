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Руc Тат
Экономика 4 ноября 2023 13:55

Набиуллина рассказала, кто получит зарплаты и пенсии в цифровых рублях

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Набиуллина рассказала, кто получит зарплаты и пенсии в цифровых рублях
Фото: © «Татар-информ»

Получать зарплаты, пенсии и стипендии в цифровых рублях будут только те, кто согласится на это. Об этом со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину сообщает РИА Новости.

«Конечно, добровольно, только добровольно. Это наша позиция», — заметила она в ответ на соответствующий вопрос.

Она напомнила, что по такой же системе проводился перевод пенсий на карты «Мир». Тогда россиянам тоже дали выбрать, получать деньги наличными или на карту российской платежной системы.

Напомним, что эксперимент по совершению реальных операций с цифровыми рублями стартовал в августе.

#рубль #пенсии #зарплата #центробанк
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