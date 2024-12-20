Набиуллина рассказала, какие варианты по ключевой ставке рассмотрят в феврале

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сказала, какие варианты с ключевой ставки могут предпринять в феврале 2025 года. Заявления прозвучали во время пресс-конференции после того, как Совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

«В феврале мы будем выбирать из двух возможных решений. Либо мы убедимся, что достигнутой жесткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдет к новому витку расширения, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки», – сообщила Набиуллина.

Она заверила, что регулятор предпримет все действия для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность в разумно короткие сроки.

Набиуллина отметила, что уровень ключевой ставки сейчас достаточно высокий, а для оценки всех эффектов достигнутой жесткости потребуется время.