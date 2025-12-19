news_header_top
Общество 19 декабря 2025 19:26

Набиуллина рассказала, что поможет сдержать инфляцию цен на недвижимость

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что для сдерживания роста цен на недвижимость требуется повышение производительности труда в жилищной отрасли. Об этом пишет РИА Новости.

«Что делать, чтобы цены росли медленнее? Конечно, должна повышаться производительность труда в самом жилищном секторе», – сказала глава ЦБ на сегодняшней пресс-конференции.

Набиуллина указала, что по сравнению с прошлым годом инфляция цен на жилье снизилась, а также подчеркнула, что устойчивый спрос на квартиры, в том числе и без использования ипотечных кредитов, сохраняется.

#набиуллина эльвира #центробанк #Недвижимость
