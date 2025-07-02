Набиуллина предупредила об «очень неспокойных временах»

Эльвира Набиуллина

Фото: duma.gov.ru

Впереди очень неспокойные времена, но они таят в себе новые возможности для развития. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России.

«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы», – выразила уверенность руководитель регулятора (цитата по ТАСС).

При этом, по мнению Набиуллиной, структурные сдвиги в экономике России происходят быстрее ожиданий, включая ее собственные.

В качестве примера она упомянула снижение роли внешней торговли в экономике РФ. По ее словам, Центробанк фиксирует сокращение как экспорта, так и импорта.

«Поэтому поддержка экспорта высокотехнологичной продукции, той, которую мы разрабатываем в рамках технологического суверенитета, принципиальна важна», – убеждена она.