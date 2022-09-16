Набиуллина предостерегла россиян от ипотеки с нулевыми ставками и пообещала принять меры

Околонулевые ставки по ипотеке от застройщиков могут говорить о завышенной цене на недвижимость, это введение заемщиков в заблуждение, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она пообещала принимать меры и бороться с подобными предложениями от застройщиков.

«Так называемая ипотека от застройщиков — чисто маркетинговый ход. Он очень часто связан с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости. За счет этой завышенной стоимости застройщик делится единоразовой компенсацией с банком. Мы будем принимать меры. Это введение в заблуждение заемщиков», — цитирует РБК главу ЦБ.

Рыночные ставки по ипотеке в России не могут быть ниже ставок по долгосрочным облигациям федерального займа, пояснила Набиуллина. Так, при нынешней инфляции в 4% ипотечные ставки не могут быть ниже 6%.