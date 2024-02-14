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Набиуллина предложила ввести лимит на внесение наличных по токенизированным картам
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предложила ввести лимиты на внесение наличных в банкоматах с использованием токенизированных карт. Цель данной инициативы – побороть мошенничество, объяснила глава регулятора на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.
Она отметила, что при безналичных переводах проблемы с мошенничеством решаются, но есть люди, которые уходят в наличные.
«Берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке, счет преступника. Для того чтобы этого не было, все-таки следует рассмотреть вопрос по установлению лимитов, чтобы вносить наличные по этим токенизированным картам, по приложениям через терминал», - говорит Набиуллина.
Она также добавила, что можно посмотреть и в том числе «если это заносится на карту только что открытую к приложению банка».
По словам главы регулятора, многие банки уже поддержали эту идею.
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