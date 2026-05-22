Общество 22 мая 2026 16:35

Набиуллина: подключение банков к белым спискам будет поэтапным

Российские банки и страховые компании будут включать в белые списки Минцифры поэтапно. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на VIII съезде Ассоциации банков России, сообщает ТАСС.

По словам главы ЦБ, действующая технология пока не позволяет подключить сразу все финансовые организации.

«Мы понимаем и, по информации Минцифры, у существующей сейчас технологии есть ограничения, пока невозможно подключить все банки. Поэтому будет поэтапность, и поэтапность эта должна быть справедлива», – указала Эльвира Набиуллина.

