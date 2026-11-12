Набиуллина ожидает роста ВВП России на 1% по итогам года

По ее словам, во второй половине года экономика в целом вышла на восходящую траекторию. При этом динамика в разных отраслях существенно различается.

«Мы ожидаем, что по итогам года ВВП вырастет в пределах 1%, и это даже несмотря на выбытие производственных мощностей в отдельных отраслях в результате атак [БПЛА]. Если бы не этот фактор, рост экономики был бы выше», – сказала Набиуллина.

Она отметила, что поддержку экономике оказывают машиностроение, в том числе отрасли военно-промышленного комплекса, рост доходов населения и потребления граждан. Положительную динамику также демонстрирует розничная торговля и ряд отраслей, ориентированных на внутренний спрос.

Глава ЦБ РФ подчеркнула, что одна из главных задач регулятора – не допустить разгона инфляции и переложения производственных сложностей на потребителей через постоянный рост цен.

«Мы не можем ставкой устранить первопричины, которые влияют на производственные возможности, на издержки. Но мы можем и, на мой взгляд, должны минимизировать последствия, чтобы они не переросли в галопирующую инфляцию», – пояснила она.

По словам Набиуллиной, сдерживание роста цен требует совместной работы Центробанка и Правительства России. Регулятор влияет на спрос через ключевую ставку и объем кредитования, а правительство занимается устранением ограничений, мешающих расширению предложения товаров и услуг.

«Вместе мы идем к общей цели с четким пониманием, что и кто из нас может сделать», – заключила председатель ЦБ.