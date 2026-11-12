Набиуллина ожидает роста инвестиций в России в физическом объеме в 2027 году

Инвестиции в основной капитал в России в следующем году могут вырасти не только в денежном выражении, но и в физическом объеме. Такой прогноз озвучила председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной Думе РФ.

«Ожидаем, что в следующем году инвестиции прирастут не только в триллионах, но и в физических объемах», – заявила она.

По словам Набиуллиной, за последние 12 месяцев – с июля 2025 года по июнь 2026 года – инвестиции в основной капитал составили 43 трлн рублей. В денежном выражении это немного больше, чем годом ранее, но в физическом объеме в первом полугодии зафиксировано снижение примерно на 10%.

Глава ЦБ объяснила такую динамику опережающим ростом цен на инвестиционные товары. Оборудование и другие товары, необходимые бизнесу для развития производства, дорожают быстрее потребительской корзины.

«Снижая инфляцию, мы вносим вклад в то, чтобы бизнес не переплачивал втридорога за оборудование. Это крайне важно для решения задачи, которую поставил Президент [России Владимир Путин], для перезапуска инвестиционного цикла», – отметила Набиуллина.

Она подчеркнула, что снижение инвестиций не означает остановку инвестиционной активности. В физическом объеме вложения остаются на четверть выше уровня 2022 года. Инвестиционная активность растет последние два квартала после достижения нижней точки в первом квартале, добавила Набиуллина.

«Прибыль реального сектора – а это всегда было и останется основным источником инвестиций, так вот прибыль остается значительной. Суммарно по всем отраслям реального сектора прибыль составила 25 трлн рублей за последние 12 месяцев, то есть предприятия зарабатывают примерно по 2 трлн рублей в месяц. Это на 10% меньше, чем в прошлом году, но все же более чем достаточно, чтобы вкладывать в расширение производства. Хотя оговорюсь – картина по отраслям очень разная», – сказала она.