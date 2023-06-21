Набиуллина: Экономика в России восстанавливается быстро благодаря частному сектору

Экономика России быстро восстанавливается благодаря гибкой и эффективной работе частного сектора и сейчас условия, созданные для бизнеса близки к максимально выгодным за последние десять лет. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«У нас уже есть и компании, которые работают в три смены, многие секторы активно нанимают новых сотрудников, их часто не хватает. Эти тенденции, конечно, радуют. Но чтобы бизнес не потерял этот импульс развития в новых условиях, мы должны обеспечить низкую инфляцию», — приводит слова руководителя регулятора газета «Коммерсантъ».

По ее словам, именно в этом залог долгосрочных инвестиций, привлечения с рынка финансирования по комфортны для людей ставкам.