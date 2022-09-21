Набиуллина отменила выступление на Международном банковском форуме в Казани

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отменила свое участие в XIX Международном банковском форуме, который сегодня стартовал в Казани, передает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке. Ранее она была постоянным гостем этого ежегодного события.

Информацию об отмене визита Набиуллиной в столицу Татарстана подтверждают также источники издания Frank Media. Однако в программе мероприятия глава ЦБ по-прежнему заявлена – по ней она должна выступить завтра, 22 сентября, на сессии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики». На запрос журналистов в пресс-службе регулятора пока не ответили.

Набиуллина выступала с докладами и участвовала в панельных дискуссиях и сессиях как минимум на последних четырех Международных банковских форумах.