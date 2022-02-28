Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки до 20%

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала решение совета директоров о повышении ключевой ставки с 9,5% до 20%.

«Условия для российской экономики кардинально поменялись. Новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов», – заявила Набиуллина.

По ее словам, это потребовало от Банка России применения широкого спектра инструментов поддержания финансовой стабильности.

«Динамика обменного курса — это дополнительный проинфляционный фактор. Она и влияет на текущие цены товаров, и приводит к резкому росту девальвационных и инфляционных ожиданий. Для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений граждан от обесценения нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски», – пояснила Набиуллина.

Она отметила, что дальнейшие решения по денежно-кредитной политике ЦБ будет принимать исходя из изменения фактической ситуации, оценки рисков в первую очередь в части внешних условий. «Денежно-кредитная политика будет направлена на поддержание финансовой и ценовой стабильности», – сказала председатель Банка России.