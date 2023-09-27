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Набиуллина не поддержала применение китайской модели в российской экономике
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему российской экономике не подходит опыт Китая.
«Китай уже несколько десятилетий — два десятилетия как минимум — пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее», — подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, управляемый курс для России будет движением назад.
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