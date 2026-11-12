Набиуллина назвала тупиком дальнейшее расширение льготного кредитования

«На наш взгляд, множить дальше программы льготного кредитования – это тупик. И с точки зрения нагрузки на бюджет, и потому, что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам», – заявила она.

По оценкам ЦБ, объем кредитов по субсидируемым ставкам приблизился к 19 трлн рублей. Это около 14% всех рублевых кредитов в экономике. Значительную долю в этом объеме занимает ипотека, которая фактически субсидирует жилищное строительство через стимулирование спроса.

При этом за последние пять лет существенно выросло и льготное кредитование компаний.

Набиуллина отметила, что большой объем кредитов по льготным ставкам – одна из причин высокой ключевой ставки. Из-за этого Центробанку приходится сильнее сдерживать рыночное кредитование, чтобы ограничивать инфляцию.

«Льготное кредитование, как и любые субсидии, – это вопрос Правительства, но моя точка зрения – те миллиарды и триллионы рублей, которые задействованы в виде разного рода субсидий, должны быть в большей степени заточены на рост производительности», – заключила она.