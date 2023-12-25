Набиуллина назвала главную проблему от санкций

Фото: сайт Центробанка

Главная проблема от санкций – это международные платежи и заблокированные активы. Об этом заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что ко всему остальному российская финансовая система была подготовлена с 2014 года, пишет РБК.

По словам регулятора, блокировка активов коснулась не только организаций, но и миллионов частных лиц, в том числе, граждан, не попавших под санкции, но все же оставшихся с замороженными активами. Именно поэтому данная проблема является очень болезненной для России. При этом ЦБ вместе с правительством РФ пытается решить проблему с международными платежами.

Что касается других ограничений от Европы и США, то здесь Россия учла риски. Как сказала Набиуллина, страна всегда проводили стресс-тесты с большим количеством финансовых институтов, оценивала последствия ограничений.

Говоря о «заморозке» резервов, глава ЦБ назвала такие действия нарушением базовых принципов защищенности резервов. Однако и тут России помог «плавающий курс» и валютные ограничения, принятые весной 2022-го. Дальнейшее ослабление этих валютных ограничений тоже помогло купировать риски финансовой стабильности, отметила собеседник.