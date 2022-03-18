Рост ставок в банковском секторе — это временная антикризисная мера, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться», – прокомментировала руководитель ЦБ решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.

Она отметила, что Банк России в конце февраля резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых «для того, чтобы противодействовать рискам для финансовой стабильности в условиях новых беспрецедентных санкций».

Набиуллина подчеркнула, что банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась. банкам необходимые средства предоставляются в полном объеме.

«В конце февраля банки испытали масштабный отток рублевых средств со счетов населения, но в последние две недели эти деньги возвращаются на срочные вклады. Повышение ставки сыграло в этом ключевую роль. Что касается кредитования, то его рост в последние недели продолжился, но, скорее всего, это связано с использованием ранее одобренных кредитных лимитов. В дальнейшем мы ожидаем ослабления кредитной активности», – отметила Набиуллина.