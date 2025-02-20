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Общество 20 февраля 2025 12:05

Набиуллина: Говорить о возвращении Visa и Mastercard в РФ преждевременно

Говорить о возвращении Visa и Mastercard в Россию преждевременно. Такое мнение высказала глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», ее слова передает РИА Новости.

«Нет не обращались. Пока об этом говорить тоже преждевременно», – сказала она.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что платежные системы Visa и Mastercard, ушедшие из России в 2022 году, в ближайшее время вернутся в РФ. По его словам, они «потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок», но это будет сложнее, поскольку россияне привыкли к новым системам.

#центробанк РФ #Эльвира Набиуллина
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