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Набиуллина: Экономика России продолжит трансформироваться в ближайшие два года
Трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
«Темпы роста ВВП будут более умеренными после очень быстрых темпов восстановления, и это как раз связано с тем, что эта восстановительная стадия завершена. В 2026 году, по нашей оценке, экономика выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%», - говорит спикер.
По словам Набиуллиной, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года, ЦБ придется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в течение нескольких кварталов.
«Темпы роста кредитования замедлятся, но хотела бы тоже подчеркнуть: в следующем году, по нашему прогнозу, темпы кредитования останутся положительными, то есть продолжат вносить вклад в развитие экономики», - прогнозирует Набиуллина.
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