Набиуллина: Банки не могут менять условия по действующим кредитам с фиксированной ставкой

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменять условия.

«В условиях роста ключевой ставки увеличиваются платежи по кредитам с плавающими ставками. В рознице таких кредитов практически нет: в ипотеке нет вовсе, в потребительском кредитовании — минимум. И я хотела бы подчеркнуть, что по действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменять условия», – отметила Набиуллина.

Кредиты с плавающими ставками используются в корпоративном секторе. Однако, как правило, заемщики – это крупные компании с высокой кредитоспособностью. В случае, если кто-то столкнется со сложностями по кредиту с плавающей ставкой и банк будет готов реструктурировать такой кредит, ЦБ предоставит регуляторные послабления по резервам.

Банк России также рекомендовал банкам идти навстречу клиентам, чье финансовое положение ухудшилось из-за санкций: проводить реструктуризацию таких кредитов, не назначать по ним пени и штрафы. Как гражданам, так и компаниям.

«В текущей ситуации важно сохранять возможности для кредитования и граждан, и бизнеса. Банки традиционно становятся консервативными в условиях кризиса и замедляют кредитование. Поэтому мы уже предоставили банкам гибкость, временно приостановив действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита», – сказала Набиуллина.

По ее словам, Банк России в ближайшее время скорректирует макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам и по ипотеке, оставив надбавки только по наиболее рискованным кредитам: с наибольшим уровнем ПСК, с высоким показателем долговой нагрузки, а в ипотеке — с высоким LTV. По остальным кредитам надбавки планируется отменить, чтобы поддержать доступность кредитования.