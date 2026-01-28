Набиуллина: 21 миллион россиян установило самозапрет на кредиты

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что самозапрет на кредиты установило 21 миллион человек за первые 10 месяцев его работы. Информация была озвучена на Всероссийском форуме МФЦ, сообщает РИА новости.

Как отметила глава ЦБ, высокая востребованность сервиса стала возможной благодаря его интеграции с порталом госуслуг, что демонстрирует эффективное взаимодействие финансового сектора и цифровой государственной платформы.

Возможность установки ограничений появилась у россиян с 1 марта 2025 года. Механизм призван защитить граждан от мошеннических действий, таких как оформление кредитов без их ведома или социальный обман. Пользователи могут установить как полный запрет на выдачу любых потребительских кредитов и займов, так и частичные ограничения только на их дистанционное оформление.