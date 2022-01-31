«Набирает силу тренд на переобучение»: рынок труда Казани вернулся на доковидный уровень

Волна пандемийной безработицы схлынула с рынка труда татарстанской столицы. О новых трендах в этой сфере, инклюзивном трудоустройстве инвалидов и популярных профессиях для переобучения рассказали на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«За год число безработных сократилось в 3,7 раза»

В 2021 году в Казани восстановился допандемийный уровень занятости горожан, в течение года число безработных снизилось в 3,7 раза. Об этом сообщил директор городского Центра занятости населения Тимур Муллин.

Тимур Муллин: «В 2021 году в органы службы занятости обратились более 26 тыс. человек — вдвое меньше по сравнению с 2020 годом» Фото: kzn.ru

Докладчик отметил, что в 2021 году в органы службы занятости обратились более 26 тыс. человек — вдвое меньше по сравнению с 2020 годом.

«На начало 2021 года в центрах занятости населения Казани было зарегистрировано 17 тыс. человек, по состоянию на 31 декабря зарегистрировано 4,6 тыс. человек. Таким образом, за год число безработных сократилось в 3,7 раза», — пояснил Муллин.

По его словам, на 1 января 2022 года уровень зафиксированной безработицы в Казани составил 0,7% от общей численности рабочей силы.

«В городе восстановлен допандемийный уровень занятости населения. Аналогичная ситуация наблюдается в городах-миллионниках России. Рейтинг работодателей по востребованным вакансиям в разрезе отраслей следующий: телекоммуникации и связь, финансы и страхование, транспорт и логистика, IT и интернет-технологии, энергетика», — рассказал докладчик.

Он добавил, что в условиях постпандемийного рынка труда соискатели всё чаще ждут от работодателей не только конкурентного уровня зарплат, но и высокого уровня корпоративной культуры.

«90% окончивших переобучение смогли трудоустроиться»

В прошлом году жители Казани активизировали свое профессиональное переобучение, среди востребованных направлений оказались веб-дизайн, полиграфия, робототехника и работы на станках ЧПУ, продолжил доклад Тимур Муллин.

«Набирает силу тренд на смену профессии, это показало стартовавшее переобучение граждан в рамках национального проекта „Демография“» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»



«Набирает силу тренд на смену профессии, это показало стартовавшее переобучение граждан в рамках национального проекта „Демография“, проходящее для расширения возможностей трудоустройства. Более 3 тыс. граждан в 2021 году получили востребованные на рынке труда навыки», — рассказал Муллин.

По его словам, для переобучения казанцам было предложено свыше 500 различных востребованных направлений: веб-дизайн, графический дизайн, парикмахерское искусство, полиграфические технологии, сварочные технологии, ресторанный сервис, кондитерское дело, робототехника, работы на станках ЧПУ и другие.

«При этом 90% окончивших обучение смогли трудоустроиться либо сохранить занятость на рабочих местах с более высокой зарплатой. В 2022 году в данных мероприятиях смогут принять участие следующие категории: лица от 50 лет и старше, женщины в отпуске по уходу за ребенком, безработные мамы с детьми дошкольного возраста, молодежь до 35 лет включительно», — заключил Тимур Муллин.

Инклюзивное трудоустройство: инженер, швея и веб-дизайнер

По итогам 2021 года 67% казанцев с ограничениями по здоровью смогли трудоустроиться после обращения в городские центры занятости населения. Инклюзивное трудоустройство практиковали крупные предприятия города, а популярными профессиями в этой сфере стали инженер, швея и кассир, рассказал директор Центра занятости населения Казани.

Инклюзивное трудоустройство практиковали крупные предприятия города, а популярными профессиями в этой сфере стали инженер, швея и кассир Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«В 2021 году в службы занятости обратились за содействием в поиске работы более 1 тыс. граждан с ограничениями по здоровью. Из них трудоустроены 67% по таким специальностям, как инженер, преподаватель, швея, кассир», — отметил Муллин.

По словам докладчика, успешные примеры трудоустройства инвалидов в прошлом году показали КМПО, КВЗ, «Казанские теплосети» и «Казанькомпрессормаш», а также Колледж малого бизнеса и предпринимательства.

«На персональное обучение и дополнительное профессиональное образование было направлено 40 человек из числа инвалидов. Их обучали по программам изучения логистики и торговли, ландшафтного дизайна, веб-дизайна, работы со станками ЧПУ», — добавил Тимур Муллин.

«Спрос будет на готовых осваивать новые навыки»

Волна пандемийной безработицы в столице Татарстана схлынула по итогам 2021 года. В будущем спрос на рынке труда будет смещаться в сторону граждан, готовых осваивать новые профессии. Такое мнение выразил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Рустем Гафаров: «Один из уроков этих двух лет: нам всем нужно работать над своей мобильностью. Спрос будет на людей, готовых быстро осваивать новые навыки» Фото: kzn.ru

Он напомнил, что на прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин отметил исторически низкий уровень безработицы в 4,3%, который сейчас наблюдается в целом по стране.

«Наши 0,7% выглядят красноречиво на фоне общероссийских показателей. Мы вернулись к допандемийному уровню. Конечно, никто не говорит, что в экономике нет проблем, предприятия чувствуют давление инфляции. Но волна безработных схлынула», — подчеркнул Гафаров.

Он добавил, что на рынке присутствуют доступные вакансии, а для желающих граждан действуют эффективные программы профессионального переобучения.

«Люди находят себя в самых разных нишах, растет число самозанятых. <…> Один из уроков этих двух лет: нам всем нужно работать над своей мобильностью. Спрос будет на людей, готовых быстро осваивать новые навыки», — заключил Рустем Гафаров.

