Набиева: Запрос на обучение у ветеранов СВО и их близких очень высок

Руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева подписала соглашение с Анной Цивилевой, председателем Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», о просветительской деятельности. Об этом Набиева рассказала во время пресс-тура «Региональные меры социальной поддержки, поддержка участников СВО и их семей».

В соглашении говорится, что участники спецоперации после возвращения смогу пройти краткосрочные обучающие курсы. Кроме того, курсы по различным направлениям были организованы в Татарстане и для жен участников спецоперации по их запросу.

«Мы с женским объединением «Мәрхәмәт – Милосердие» проводили курсы для жен мобилизованных предпринимателей, которым не хватало компетенций в области бухгалтерии, по юридическим направлениям, чтобы вести предпринимательскую деятельность. Они прошли эти курсы для того, чтобы не потерять бизнес до возвращения мужей. Запрос на образование среди участников СВО, среди их близких есть. Мы стараемся удовлетворить его», - сказала Набиева.

На курсах, отметила глава депутатского объединения, было обучено 156 женщин, и запрос на них по-прежнему высок.

Кроме этого, в Татарстане существует отдельный проект, связанный с отдельными участниками ЧВК, их трудоустройством и обучением, в том числе их детей.