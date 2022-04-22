Набережночелнинский крановый завод признан банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом Набережночелнинский крановый завод, следует из материалов суда.

В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на четыре месяца – 3 августа 2022 года.

Заявление о банкротстве в начале года подал частный предприниматель из Челябинска. В январе сама компания подала в Федеральную налоговую службу решение о ликвидации.

К настоящему времени свои требования заявили Газпромбанк на 94,3 млн рублей, Совкомбанк – 42,4 млн рублей, «Тяжмаш» – 3,5 млн рублей и другие.

По данным информационного ресурса «СПАРК», единственным владельцем предприятия является Марс Тимербулатов. Выручка компании в 2020 году составила 1,1 млрд рублей чистая прибыль – 51,6 млн рублей.