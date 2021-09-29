В Набережных Челнах стартовал Всероссийский турнир по дзюдо на призы КАМАЗа

В Набережных Челнах стартовал ХХXV лично-командный традиционный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2007-2008 года рождения на призы ПАО «КАМАЗ». Мероприятие посвящено Дню машиностроителя, памяти основателя турнира и мастера спорта Советского Союза Михаила Климова. Также в это время в городе проводится XXVIII командный традиционный турнир по дзюдо «Все звезды Татарстана».

Соревнования проходят на базе спорткомплекса «Олимпийский» и собрали более 200 дзюдоистов из 25 регионов России.

С приветственным словом к участникам и гостям соревнований обратился руководитель Управления физкультуры и спорта исполкома Челнов Роман Насрединов, он пожелал спортсменам объективного судейства и интересной борьбы. Далее микрофон перешел к директору представительства ПАО «КАМАЗ» в Казани Альхату Зайнутдинову. Он поприветствовал участников турнира от имени генерального директора предприятия, известного дзюдоиста сборной ТАССР, мастера спорта СССР Сергея Когогина и поздравил всех с Днем машиностроителя.

«Желаю, чтобы в дальнейшем борцы, которые участвуют в соревновании, почаще посещали наш завод и смотрели, как передовые технологии нашего завода покоряют мир», — сказал он.

Открытие соревнований завершилось церемонией награждения, которую провел главный тренер сборной РТ по дзюдо Владимир Драчко. Так, благодарностью Федерации дзюдо РТ был отмечен мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо Андрей Карасев, ценным подарком — спортсмен сборной команды России и Татарстана Нияз Билалов из Набережных Челнов, ставший на днях чемпионом РФ по дзюдо.

Затем в формате «стенка на стенку» прошли схватки командного турнира по дзюдо «Все звезды Татарстана». В этом году победу одержала команда молодежи.

Состязания пройдут в течение двух дней в девяти весовых категориях у юношей и девяти — у девушек.