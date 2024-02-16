«Набережные рек преобразились по нацпроекту»: в Азнакаево приедет автобусный марафон

Набережная реки Манаузки после открытия в октябре 2023 года

Фото: пресс-служба Азнакаевского района РТ

Сегодня, 16 февраля, жители Азнакаевского района Татарстана станут участниками автобусного марафона, проходящего в республике.

Спикерами мероприятия станут депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, депутат Госсовета РТ и заместитель генерального директора по социальному развитию ПАО «Татнефть» Рустам Мухамадеев, депутат Госсовета РТ, заместитель председателя Комитета ГС по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев, а также глава Азнакаевского района РТ Марсель Шайдуллин. Модератором дискуссии выступит журналист, ведущий ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

В Азнакаевском районе в рамках национального проекта «Здравоохранение» открылся фельдшерско-акушерский пункт в селе Таллы-Буляк. На строительство ФАПа выделили 8,7 млн рублей. Всего в районе насчитывается 46 ФАПов, 19 из них — модульного типа. В 2023 году капитально отремонтировали Урманаевский и Агировский ФАПы.

Благодаря национальному проекту «Экология» на землях фонда Азнакаевского района проделаны работы на 5 млн рублей. Это искусственное лесовосстановление (посажены сеянцы на 63 гектарах), лесоразведение на 10 гектарах, агротехнический уход на площади 700 гектаров, дополнение лесных культур на площади 217 гектаров, подготовка почвы под будущие лесные культуры, естественное лесовосстановление и многое другое. Всё это — работа местных экологов и сотрудников лесничества.

Благодаря национальному проекту «Образование» дети из поселка Актюбинский теперь обучаются в комфортных условиях. В школе-интернате проживают 66 ребят с ограниченными возможностями здоровья из 14 населенных пунктов Азнакаевского района. В 2023 году учебное заведение вошло в проект «Доброшкола» федерального проекта «Современная школа».

В свою очередь городская школа №1 благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» обеспечена современным оборудованием. В школу поставили 40 ноутбуков, принтеры, интерактивные панели, телевизоры, камеры видеонаблюдения. В 2024 году в проект войдет школа №5 Азнакаева.

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Азнакаевском районе благоустроена набережная вдоль реки Манаузки. Некогда неприглядный участок земли вдоль главного пруда преобразился в красивое пространство, ставшее местом отдыха.

Вокруг пруда появились тротуары, спуск к воде, пирс, мангальная зона, территория отдыха с навесом, детская игровая площадка. Пространство оборудовали светильниками и засадили растениями. В этом году запланирована вторая очередь строительства набережной.

В 2023 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» также завершилось благоустройство набережной реки Черной. Проект в 2020 году стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории «Малые города с населением от 20 до 50 тыс. человек». Размер гранта составил 70 млн рублей.

В 2022 году республиканский бюджет выделил 32 млн рублей. Было установлено дополнительно детское игровое оборудование, появились скейтпарк и навигация. Благодаря гранту ПАО «Татнефть» район получил еще 10 млн. Эти средства направили на строительство дополнительных пешеходных дорожек, устройство мостов и освещения. В 2023 году бюджет региона дал еще 12,5 млн на завершение всех работ по благоустройству набережной Черной.

Программа развития общественных пространств в Татарстане реализуется начиная с 2015 года. За это время в Азнакаеве благоустроены десять парков, скверов и улиц, в поселке городского типа Актюбинский — один объект, в сельских поселениях — три.

По программе «Наш двор» за три года в районе отремонтированы 82 дворовых территории. В 2023 году благоустроены 34 двора, девять из которых — в Актюбе, четыре придомовых участка — в селах Чемодурово, Тумутук, Бирючевка. В самом Азнакаеве приведен в порядок 21 двор. На обновление дворовых территорий Азнакаевскому району в прошлом году выделили 255,4 млн рублей.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.