Набережные Челны задолжали в консолидированный бюджет Татарстана 913 млн рублей

Задолженность Набережных Челнов в консолидированный бюджет Татарстана на начало июля составила 913 млн рублей. С начала года сумма задолженности выросла на 242 млн рублей, в бюджет города – на 65 млн рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов, начальник управления финансов Светлана Мулюкова на деловом понедельнике.

«Основной рост задолженности произошел по налогу на доходы физических лиц на 36,5 млн рублей из-за несвоевременной уплаты, доначислений по результатам камеральной налоговой проверки», – рассказала докладчик.

Мулюкова отметила, что по акцизам задолженность увеличилась на 67 млн рублей из-за неуплаты текущих начислений ОАО «Булгарпиво» – 2,7 млн рублей. Еще одним крупным должником стало ООО «Камавтодор» – 2,9 млн рублей.

Доходы городского бюджета за первое полугодие 2024 года составили более 10,6 млрд рублей. Из них 4,1 млрд рублей – собственные доходы, 6,4 млрд рублей – межбюджетные трансферты, добавила замруководителя исполкома.

«Более чем на 1 млрд рублей выросли доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – подчеркнула она.

По словам докладчика, земельный налог поступил в сумме 157 млн рублей, годовой план выполнен на 39%. «Снижение поступлений земельного налога к аналогичному периоду прошлого года составил 71 млн рублей по причине возврата из бюджета сумм земельного налога в результате оспаривания кадастровой стоимости земельных участков», – пояснила она.

Налог на имущество физлиц за первое полугодие зачислен в размере 17 млн рублей. Основной объем поступлений придется на четвертый квартал этого года, заметила спикер.

Расходы бюджета Набережных Челнов за шесть месяцев составили более 10,5 млрд рублей. Основная доля расходов, 66%, приходится на выплату заработной платы. За первое полугодие 2024 года на социальную политику выделено 413,7 млн рублей.