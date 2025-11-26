Набережные Челны вошли в топ-10 российских городов по качеству жизни

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Набережные Челны заняли 10-е место, а Казань стала 25-й в рейтинге российских городов по оценке качества жизни населением по итогам 2025 года. Мониторинг был организован Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Челны оказались одним из городов с наименьшим числом жалоб на медицинское обслуживание, с наименьшим распространением деструктивного поведения, а также лидирующих в части оценки условий для ведения бизнеса и удовлетворенности работой ЖКХ по поддержанию жилого фонда и благоустройству города.

Столица Татарстана при этом вошла в число городов, где выше всего доступность культурных ценностей и возможностей для самореализации.

И Автоград, и Казань авторы мониторинга отнесли к городам с высоким качеством жизни. Соседями Челнов в рейтинге стали Владимир и Екатеринбург, а столицы РТ – Новосибирск и Сургут (последний отнесен уже к городам с достаточно высоким качеством жизни).

Индекс качества жизни в отдельных городах рассчитываются по результатам социологического мониторинга, открытой официальной статистики по городам России, а также на основании иных источников данных о ситуации (статистике по зарплатам, стоимости недвижимости и так далее).

В ходе мониторинга оценки состояния городского хозяйства даются на основании доли жителей, имеющих повод и основание для жалоб на различные стороны городской жизни, а также согласных или несогласных с тем, что те или иные позитивные и негативные явления распространены в их городе. При оценке качества жизни учитывается также готовность переезжать в другой город в поисках лучшей жизни, уточнили ученые.