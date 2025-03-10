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Экономика 10 марта 2025 09:37

Набережные Челны внесли 140 млрд рублей в бюджет страны

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В 2024 году налогоплательщики Набережных Челнов направили 140 млрд рублей в консолидированный бюджет России. Это на 17 млрд больше, чем в 2023 году. Об этом на аппаратном совещании рассказала начальник Инспекции ФНС по городу Диана Сагетдинова.

Куда пошли налоговые отчисления:

  • федеральный бюджет – 90 млрд рублей (+6,6 млрд),
  • республиканский бюджет Татарстана – 40 млрд рублей (+5 млрд),
  • городской бюджет – 9,5 млрд рублей (+2 млрд),
  • внебюджетные фонды – 48 млрд рублей (+35%),
  • имущественные налоги физических лиц – 1,2 млрд рублей (+7%).

Сегодня в Набережных Челнах зарегистрированы 17 тыс. юридических лиц, 17 тыс. индивидуальных предпринимателей, 48 тыс. самозанятых и более 500 тыс. физических лиц.

«Хочу поблагодарить предприятия, организации и жителей за ответственное отношение к налогам. Бюджет – это основа развития города», – заметил мэр Наиль Магдеев.

Диана Сагетдинова отметила, что в планах на 2025 год – дальнейшая работа по повышению собираемости налогов и выявлению новых резервов.

Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

#Набережные Челны #налоги
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