Набережные Челны в два раза увеличили финансирование трудоустройства подростков

В этом году на реализацию программы временного трудоустройства несовершеннолетних из бюджета Набережных Челнов выделено 32,4 млн рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом, сообщила директор Центра занятости населения города Татьяна Быданова на деловом понедельнике в мэрии.

«Из бюджета республики на трудоустройство несовершеннолетних выделено 6,6 млн рублей. В настоящее время заключены 30 договоров на 3374 рабочих места с предприятиями города», — рассказала докладчица.

Быданова уточнила, что с начала этого года трудоустроено 1305 подростков. В июле и августе планируют работать еще более 2 тыс. человек.

По ее словам, дети работают в соответствии с возрастной категорией от четырех до семи часов. Зарплата подростков в бюджетных организациях рассчитывается исходя из размера МРОТ (19 242 рубля) с учетом количества отработанных часов. В среднем она составляет 12 тыс. рублей при четырехчасовом рабочем дне.

«Для трудоустройства подростков на другие предприятия заработная плата рассчитывается из размера МРОТ, установленного соглашением, принятым в республике, — 22 020 рублей — с учетом количества отработанных часов. Некоторые предприятия предлагают заработную плату выше МРОТ», — подчеркнула спикер.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заверил, что вопрос трудоустройства школьников «был, есть и будет в городе приоритетным».