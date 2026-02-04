Набережные Челны в 2025 году отправили 450 тонн шефской помощи в зону СВО

В 2025 году из Набережных Челнов в зону проведения специальной военной операции был отправлен 21 конвой с шефской помощью общим весом 449 тонн. Об этом на сессии Городского Совета сообщил руководитель исполнительного комитета Фарид Салахов.

По его словам, работа по материально-техническому обеспечению военнослужащих ведется совместно с городскими предприятиями и депутатским корпусом. Для координации мер поддержки в структуре Исполнительного комитета создано профильное подразделение. Также начала работу Ассоциация «Городской Совет ветеранов специальной военной операции» города Набережные Челны. Руководителем организации назначен депутат Городского Совета, полковник Шамиль Аюпов, его заместителем стал Тимур Нусратов.

В июле 2025 года был открыт офис Ассоциации в 52-м комплексе. В отремонтированном помещении созданы восемь штатных единиц. Бюджет организации на текущий год утвержден в размере 14,4 млн рублей, тогда как ранее финансирование составляло 7,2 млн рублей. С момента основания в Ассоциацию поступило более 400 обращений от военнослужащих и их семей по различным вопросам.

Отдельное внимание уделяется патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях. Педагогические коллективы и школьники участвуют в сборе гуманитарной помощи и изготовлении снаряжения. В рамках увековечения памяти участников СВО в школах открываются музеи и устанавливаются «Парты Героев». Так, в школе №56 создан музей и установлен бюст Героя России Сергея Чебнева, аналогичный бюст размещен на Аллее Героев.

Кроме того, 50-летие непрерывной работы отметило движение «Пост №1». Школьники города продолжают нести Вахту памяти у мемориала «Родина-мать».