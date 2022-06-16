Набережные Челны с Днем молодежи поздравят Gayazovs Brothers

День молодежи в Набережных Челнах отметят 25 июня. В честь праздника на майдане в парке «Прибрежный» выступит в том числе популярный молодежный дуэт Gayazovs Brothers. Информацию, размещенную в челнинских СМИ накануне, «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе мэрии Автограда.

«Информацию по времени и длительности выступления Gayazovs Brothers пока уточнить не можем. В понедельник, 20 июня, на аппаратном совещании об организации праздника, обо всех моментах расскажет заместитель руководителя исполнительного комитета Рамиль Халимов», — пояснили в пресс-службе исполкома Набережных Челнов.

Gayazovs Brothers — музыкальная группа российского масштаба. Ее составляют два брата — уроженцы Татарстана Тимур и Ильяс Гаязовы, которые сейчас живут и работают в Москве. Оба брата сочиняют и исполняют песни, Ильяс также занимается продюсированием группы. Известные треки дуэта — «Малиновая лада», «До встречи на танцполе», «Черная пантера», «Галактические танцы», «Увезите меня на Дип-хаус».

Помимо выступления Gayazovs Brothers, на Дне молодежи в Набережных Челнах запланировано также шоу барабанщиков Splash, автомотошоу, заезды команды «КАМАЗ-мастер», а также танцевальные номера участников молодежного фестиваля «Челны Dance». Финалом праздника станет вечерняя дискотека от диджеев радио Energy и салют.