Набережные Челны присоединились к акции «Вкус Родины»

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Набережные Челны приняли участие во всероссийской акции «Вкус Родины», приуроченной ко Дню Государственного флага России. Местные кондитеры приготовили более 150 десертов и передали их семьям участников специальной военной операции.

Идея акции родилась в Москве: там мастера сладостей испекли угощения для военнослужащих и отправили их на передовую. Затем инициативу поддержали регионы, где десерты сделали для родных и близких защитников Отечества.

«Все кондитеры решили поддержать эту акцию на местах, в своих городах. Поэтому мы сегодня вручаем эти десерты также в виде триколора жителям нашего города, семьям военнослужащих», – рассказала шеф-кондитер Любовь Дианова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Челнах сладкие подарки вручили в том числе семье бойца, подписавшего контракт в апреле 2022 года. Его средняя дочь Мирослава в этом году идет в первый класс. В преддверии нового учебного года девочке подарили школьный набор и сладости.

Поздравление первокласснице передал глава администрации Центрального района Фидарис Хабибуллин. Старшая дочь защитника Ангелина рассказала, что отец всегда был примером дисциплины и силы воли, а супруга Ирина отметила, что внимание и поддержка помогают семье справляться с трудностями.

«Сегодня нас поздравили – это было так неожиданно и очень приятно. Любое внимание и подарки всегда радуют. Мы держимся, стараемся изо всех сил. Спасибо всем огромное, от души», – отметила Ирина.

Организаторы подчеркивают, что акция «Вкус Родины» объединила десятки городов страны и стала символом благодарности тем, кто защищает Родину, и заботы об их семьях.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой