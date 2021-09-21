Набережные Челны приняли автопробег в рамках национального проекта «Экология»

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Через Набережные Челны впервые в рамках национального проекта «Экология» прошел автопробег «Чистая Страна 2.0». Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Участников поприветствовал первый замруководителя исполкома Илья Зуев. Далее состоялся плоггинг-забег, во время которого экоактивисты очистили территорию парка Прибрежный на майдане. Собранный мусор был тут же отсортирован.

Также состоялись игры для юных волонтеров. В игровой форме школьникам рассказали, какой мусор нужно перерабатывать. Также была выставлена автотехника для утилизации и перевозки мусора.

В рамках экоакции ученикам Набережных Челнов провели урок по теме раздельного сбора мусора. Школьникам рассказали, как правильно обращаться с отходами, а на круглом столе в Набережночелнинском КФУ подняли острые проблемы, возникающие при реализации национального проекта «Экология» и создании системы сбора и утилизации товаров, потерявших потребительские свойства.

До 29 сентября автоколонна из мусоровозов преодолеет порядка 3 тыс. километров и проедет через 11 городов Российской Федерации. Из Автограда автоколонна направилась в Удмуртию, Башкортостан, затем в Челябинскую и Екатеринбургскую области.

В России с 2019 года реализуется национальный проект «Экология», разработанный на основании так называемого «майского указа» Президента РФ Владимира Путина. Основные задачи проекта – формировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидировать свалки и рекультивировать территории, на которых они размещены, а также создавать условия для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.