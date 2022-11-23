Набережные Челны получат 160 млн рублей на развитие инфраструктуры для производств

На строительство инфраструктуры для заводов по производству холодильного морозильного оборудования и водонагревателей в Набережных Челнах направят 160 млн рублей, сообщила пресс-служба Президента Татарстана.

Соответствующее соглашение о софинансировании подписали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

В частности, федеральный финансовый институт выделит Набережным Челнам как моногороду 65,4 млн рублей.

«Подписанное соглашение позволяет создать необходимую инфраструктуру для работы инвесторов в Татарстане. Благодаря поддержке ВЭБом нашей инициативы будет проведено строительство внеплощадных сетей, а это в свою очередь ускорит запуск новых заводов», — сказал Рустам Минниханов.

За счет развития инфраструктуры в городе будет создано более 1 тыс. рабочих мест, привлечено свыше 9 млрд рублей инвестиций.

Ранее поддержкой моногородов занимался профильный институт развития – некоммерческая организация Фонд развития моногородов. В связи с реформой институтов развития, запущенной в 2020 году, по решению Правительства РФ МОНОГОРОДА.РФ подлежит ликвидации. Портфель проектов Фонда, а также все функции организации перешли в ВЭБ.РФ.