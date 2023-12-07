Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Набережные Челны отправили стройматериалы и УАЗ в зону СВО
Сегодня из Набережных Челнов был направлен очередной груз шефской помощи бойцам СВО. Отправка прошла с майдана парка Прибрежный, сообщается в телеграм-канале городской администрации.
Сергей Алексеев работает водителем-дальнобойщиком в компании Dalini, руководителем которой является депутат Госсовета Татарстана Руслан Нигматулин.
Сергей уже в 9-й раз едет в зону спецоперации, чтобы передать груз шефской помощи, собранный в Набережных Челнах. На этот раз бойцам отправили две машины и строительные материалы. Мэр Наиль Магдеев поблагодарил водителя за помощь и пожелал ему доброго пути.
Сегодня утром мэр Челнов встретился с военнослужащими. После разговора в зону СВО был отправлен автомобиль «УАЗ», который просили бойцы.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»