Набережные Челны отправили стройматериалы и УАЗ в зону СВО

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Сегодня из Набережных Челнов был направлен очередной груз шефской помощи бойцам СВО. Отправка прошла с майдана парка Прибрежный, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Сергей Алексеев работает водителем-дальнобойщиком в компании Dalini, руководителем которой является депутат Госсовета Татарстана Руслан Нигматулин.

Сергей уже в 9-й раз едет в зону спецоперации, чтобы передать груз шефской помощи, собранный в Набережных Челнах. На этот раз бойцам отправили две машины и строительные материалы. Мэр Наиль Магдеев поблагодарил водителя за помощь и пожелал ему доброго пути.

Сегодня утром мэр Челнов встретился с военнослужащими. После разговора в зону СВО был отправлен автомобиль «УАЗ», который просили бойцы.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.