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Набережные Челны отправили 10 квадроциклов и кондиционеры в зону СВО
Сегодня из Набережных Челнов в зону спецоперации отправлена очередная партия шефской помощи. Для госпиталей закупили пять напольных кондиционеров, для военнослужащих — 10 квадроциклов и прицепы, сообщает в своем телеграм-канале челнинская мэрия.
Мотовездеходы могут выполнять разные функции, к примеру использоваться для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых, вывоза техники.
«В начале этого месяца я посетил ряд наших подразделений, которые находятся в зоне боевого соприкосновения, встречался с нашими воинами. Они просили выразить слова благодарности за помощь и поддержку. Вместе с руководителями, депутатами и неравнодушными людьми мы смогли приобрести 10 мотовездеходов и прицепы к ним», — рассказал во время церемонии отправки груза мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.
Он подчеркнул, что город делает все, чтобы поддержать военнослужащих из Набережных Челнов.
Груз приобретен на средства руководителей организаций и предприятий города, а также депутата Государственного совета Николая Атласова, сенатора РФ Геннадия Емельянова.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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