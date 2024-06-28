Набережные Челны отправили 10 квадроциклов и кондиционеры в зону СВО

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Сегодня из Набережных Челнов в зону спецоперации отправлена очередная партия шефской помощи. Для госпиталей закупили пять напольных кондиционеров, для военнослужащих — 10 квадроциклов и прицепы, сообщает в своем телеграм-канале челнинская мэрия.

Мотовездеходы могут выполнять разные функции, к примеру использоваться для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых, вывоза техники.

«В начале этого месяца я посетил ряд наших подразделений, которые находятся в зоне боевого соприкосновения, встречался с нашими воинами. Они просили выразить слова благодарности за помощь и поддержку. Вместе с руководителями, депутатами и неравнодушными людьми мы смогли приобрести 10 мотовездеходов и прицепы к ним», — рассказал во время церемонии отправки груза мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Он подчеркнул, что город делает все, чтобы поддержать военнослужащих из Набережных Челнов.

Груз приобретен на средства руководителей организаций и предприятий города, а также депутата Государственного совета Николая Атласова, сенатора РФ Геннадия Емельянова.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.