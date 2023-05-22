Набережные Челны на две недели останутся без горячей воды

С 23 мая до 5 июня в Набережных Челнах для проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность теплосети отключается горячее водоснабжение. График и объекты опубликованы в Telegram-канале мэрии Автограда.

Под отключение горячей воды попадают объекты 22-го комплекса (кроме зданий 22/01, 22/02, 22/02А, 22/06 и «Оранж-фитнес»), а также объекты 23-го комплекса — это жилые дома 23/05 (1), 23/07 (в, г, д), школа 23/08, а также 23/06, 23/06а.

Кроме того, горячее водоснабжение будет отсутствовать в 24-м, 25-м, 46-м, 48-м, 50-м, 51-м, 61-м, 63-м, 64-м, 65-м и 69-м комплексах — полностью, а также в ЖК «Солнечный» (блок Б).

На объектах 47-го комплекса горячей воды не будет в домах 47/02, 47/08, 47/14, 47/31, 47/35, 47/36-1, 47/36-5 и 47/36-6, школе 47/09.

От ГВС также будут отключены:

• объекты 49-го комплекса (кроме домов 49/03, 49/05, 49/06, 49/10, 49/11 и 49/15, детского сада 49/12, детской художественной школы 49/16).

• объекты 52-го комплекса (кроме домов 52/20а, 52/21, 52/23, 52/27, 52/28 и 52/29).

• объекты 53-го комплекса (кроме домов 53/21г, 53/26, 53/27, 53/28, 53/30, 53/42 и 53/44, детского сада «пр. Московский 136», магазинов «Челны-Хлеб» и «Магнит», рынка «Тулпар», торговых комплексов «Кама» и «Микон»).

• объекты 54-го комплекса (кроме жилых домов 54/14 и 54/24а, а также прочих зданий — 54/24, 54/26, 54/28, 54/30).

Ранее «Татар-информ» публиковал график отключения горячей воды в Набережных Челнах.